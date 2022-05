Perfetti Van Melle dona una nuova area verde alla città di Lainate (Di lunedì 30 maggio 2022) Azienda e Comune insieme a Forestami per migliorare la qualità dell’aria e agire contro il cambiamento climatico Perfetti Van Melle e il Comune di Lainate hanno inaugurato una nuova zona verde in città, un futuro rigoglioso parco composto da oltre seicento piante autoctone, realizzato nel contesto del progetto Forestami, che prevede l’incremento del capitale naturale e la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nella città Metropolitana. La storica azienda, che ha aderito già lo scorso anno all’iniziativa Forestami, ha scelto di sostenere la propria città nel creare nuove aree verdi a beneficio della popolazione, che potessero assorbire le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria in un’ottica ancora più grande: ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 30 maggio 2022) Azienda e Comune insieme a Forestami per migliorare la qualità dell’aria e agire contro il cambiamento climaticoVane il Comune dihanno inaugurato unazonain, un futuro rigoglioso parco composto da oltre seicento piante autoctone, realizzato nel contesto del progetto Forestami, che prevede l’incremento del capitale naturale e la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nellaMetropolitana. La storica azienda, che ha aderito già lo scorso anno all’iniziativa Forestami, ha scelto di sostenere la proprianel creare nuove aree verdi a beneficio della popolazione, che potessero assorbire le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria in un’ottica ancora più grande: ...

