(Di lunedì 30 maggio 2022)propone due nuove tariffeche portano il costo al 50% in meno sulla tariffa mensile. Entrambe prevedono chiamate senza limiti e in bundle fino a 50 GB. L’operatore virtuale su rete Vodafone propone dueattivabili da tutti con o senza portabilità del numero con la possibilità di effettuare l’attivazione mensile, semestrale o annuale. In più, è possibile personalizzare il proprio numero, ricevere la SIM gratuitamente al proprio domicilio e non vi sono vincoli contrattuali, puoi disdire quando vuoi. Fibra: Tim o Vodafone, sconti per i già clienti mobile PropostediMETÀ e PIÙ++ sono le novità tariffarie diper i nuovi clienti che attivano un nuovo oppure effettuano la portabilità del ...

Advertising

giannifioreGF : #NTmobile, offerte annuali super convenienti -

MondoMobileWeb.it

L'offerta in questione è una delle proposte più convenienti del listino diKena Mobile. L'... BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel,, ...Nellesono poi inclusi tutti i servizi di base come la Segreteria telefonica , in cui l'...BT Mobile BT ENIA Mobile Daily Telecom Digi Mobil Enegan Mobile Green Intermatica Noitel... NTMobile rilancia Più Plus Plus: minuti e 30 Giga a 2,49 euro al mese con pagamento annuale NTMobile, l'operatore virtuale su rete Vodafone 4G tramite Plintron, rende nuovamente disponibile l'offerta Più Plus Plus, rivolta a tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del proprio numero ...Spesso gli operatori avviano campagne operator attack e ora è la volta di ho.mobile, che per promuovere le sue offerte da 150 Giga a 7,99 euro al mes ...