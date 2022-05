F1, analisi gara GP Monaco: disastro Ferrari con le strategie, Leclerc perde ancora una gara già vinta (Di lunedì 30 maggio 2022) In archivio il GP di Monaco, è tempo di analisi al termine del settimo appuntamento col Mondiale di Formula 1. Un weekend che risulta ancora una volta amaro per la Ferrari, che con Leclerc in pole e Sainz dalla seconda casella aveva in mano una doppietta sul circuito del Principato dove è impossibile superare in pista, vanificata però da un vero e proprio disastro con le strategie per i pit-stop. E così, il monegasco, sulla sua pista di casa dove non era mai arrivato al traguardo, pur giungendo quarto e per la prima volta sotto la bandiera a scacchi, deve rammaricarsi, si fa per dire, visto che è letteralmente furioso coi suoi per quello che è stato combinato a Montecarlo. Ma cosa è successo? Innanzitutto, la gara è stata ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) In archivio il GP di, è tempo dial termine del settimo appuntamento col Mondiale di Formula 1. Un weekend che risultauna volta amaro per la, che conin pole e Sainz dalla seconda casella aveva in mano una doppietta sul circuito del Principato dove è impossibile superare in pista, vanificata però da un vero e propriocon leper i pit-stop. E così, il monegasco, sulla sua pista di casa dove non era mai arrivato al traguardo, pur giungendo quarto e per la prima volta sotto la bandiera a scacchi, deve rammaricarsi, si fa per dire, visto che è letteralmente furioso coi suoi per quello che è stato combinato a Montecarlo. Ma cosa è successo? Innanzitutto, laè stata ...

Advertising

egidio_gialdini : 'LECLERC, non ho parole: ennesimo pasticcio FERRARI'. L'analisi della gara per il GP F1 di Monte Carlo in MONACO, d… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Nell'analisi Pirelli del GP di Monaco, Mario Isola elogia i piloti che hanno rischiato in pista e nel momento di scelta… - F1inGenerale_ : Nell'analisi Pirelli del GP di Monaco, Mario Isola elogia i piloti che hanno rischiato in pista e nel momento di sc… - Cr1st14nM3s14n0 : @alex_orlowski @underscorner @prevenzione @CBlengio Ma perché la metti come fosse una gara? Non ti ho mica detto ch… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: L'ANALISI DI GIGIONE «In attacco è andato tutto bene ma l'abbiamo vinta in difesa, eseguendo alla perfezione il piano pa… -