Mezz'ora in più: anticipazioni e ospiti della puntata in onda alle 14.30 su Rai 3 (Di domenica 29 maggio 2022) Una puntata di grande interesse. La guerra in Ucraina e lo stallo delle trattative diplomatiche; la strage di bambini a Uvalde in Texas; la figura di Enrico Berlinguer a cento anni dalla nascita. ... Leggi su globalist (Di domenica 29 maggio 2022) Unadi grande interesse. La guerra in Ucraina e lo stallo delle trattative diplomatiche; la strage di bambini a Uvalde in Texas; la figura di Enrico Berlinguer a cento anni dalla nascita. ...

Advertising

repubblica : Champions League, sicurezza in tilt allo stadio di Parigi per Liverpool-Real Madrid: slitta di almeno mezz'ora la f… - Agenzia_Ansa : Il Real Madrid ha vinto la Champions League battendo in finale il Liverpool per 1-0 a Parigi. Per le 'merengues' è… - FBiasin : La mezz’ora post #InterSamp è stata una cosa “rara”, molto bella, ed è la dimostrazione che dare tutto è l’unica co… - ineruttabile : @gis_giannuzzo Ehm…sotto i 20 km non si può definire pedalata, 11 km li fai in meno di mezz’ora. - _hemmongolo : RT @_hemmongolo: jinyoung è su twitter da meno di mezz'ora e bambam lo sta già importunando ?? -