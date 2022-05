Il CorSport risponde a De Laurentiis: affermazioni gravissime e offensive che minano la libertà di stampa (Di domenica 29 maggio 2022) Il Corriere dello Sport risponde al Napoli, che ieri ha pubblicato un comunicato in cui dichiarava che quanto scritto dal quotidiano sportivo in merito all’offerta di rinnovo presentata a Koulibaly fosse una falsità che corre il rischio di destabilizzare la tifoseria e danneggiare la stessa trattativa. Il quotidiano sportivo, parlando di De Laurentiis, scrive: “Siamo sinceramente lieti che lui legga solo il CdS. E non anche gli altri quotidiani e siti concorrenti, italiani e internazionali, sui quali la notizia della trattativa con Koulibaly è stata pubblicata nei medesimi termini”. Al presidente del Napoli il quotidiano sportivo gira una domanda: “Come può non sapere che, in una democrazia liberale, l’editore non esprime una censura preventiva sugli articoli pubblicati dal suo giornale?”. E poi riporta il comunicato del comitato di redazione del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Il Corriere dello Sportal Napoli, che ieri ha pubblicato un comunicato in cui dichiarava che quanto scritto dal quotidiano sportivo in merito all’offerta di rinnovo presentata a Koulibaly fosse una falsità che corre il rischio di destabilizzare la tifoseria e danneggiare la stessa trattativa. Il quotidiano sportivo, parlando di De, scrive: “Siamo sinceramente lieti che lui legga solo il CdS. E non anche gli altri quotidiani e siti concorrenti, italiani e internazionali, sui quali la notizia della trattativa con Koulibaly è stata pubblicata nei medesimi termini”. Al presidente del Napoli il quotidiano sportivo gira una domanda: “Come può non sapere che, in una democrazia liberale, l’editore non esprime una censura preventiva sugli articoli pubblicati dal suo giornale?”. E poi riporta il comunicato del comitato di redazione del ...

Advertising

napolista : Il CorSport risponde a De Laurentiis: affermazioni gravissime e offensive che minano la libertà di stampa “Il calc… - DSss79 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus vuole rinnovare la propria fascia sinistra: via #Pellegrini e dentro #Udogie, che risponde alla perfezione… - Vincenzo140893 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus vuole rinnovare la propria fascia sinistra: via #Pellegrini e dentro #Udogie, che risponde alla perfezione… - AvarelloValerio : RT @LucaFioretti13: La #Juventus vuole rinnovare la propria fascia sinistra: via #Pellegrini e dentro #Udogie, che risponde alla perfezione… - DanyRoss70 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus vuole rinnovare la propria fascia sinistra: via #Pellegrini e dentro #Udogie, che risponde alla perfezione… -