Serie A, CorSport: “Maldini è stato fondamentale nella conquista e lo scudetto. Roma? Sognano Dybala ma l’Inter è molto forte su di lui (Di sabato 28 maggio 2022) Serie A CorSport – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Parliamo della Roma. Girano voci che parlano di un possibile addio di Mourinho, secondo te è una possibilità reale? “Secondo me no. Mourinho ha grande voglia di restare, è innamorato della città. Chiaramente si aspetta dei miglioramenti nella rosa ma non credo ci sia una possibilità che possa andare via. Vedremo se la proprietà gli regalerà qualche top-player. A Roma Sognano Dybala anche se si sa che l’Inter è molto forte su di lui”. Sul Milan: c’è il rischio che Maldini non resti dopo le ... Leggi su seriea24 (Di sabato 28 maggio 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Parliamo della. Girano voci che parlano di un possibile addio di Mourinho, secondo te è una possibilità reale? “Secondo me no. Mourinho ha grande voglia di restare, è innamorato della città. Chiaramente si aspetta dei miglioramentirosa ma non credo ci sia una possibilità che possa andare via. Vedremo se la proprietà gli regalerà qualche top-player. Aanche se si sa chesu di lui”. Sul Milan: c’è il rischio chenon resti dopo le ...

