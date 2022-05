L’ex tronista Rossella Intellicato contro Tina Cipollari: “Ti meriteresti un sacco di calci” (Di sabato 28 maggio 2022) Rossella Intellicato contro Tina Cipollari Vi ricordate la tronista Rossella Intellicato? Era sul trono di Uomini e donne insieme a Ludovica Valli, quindi un bel po’ di anni fa. La ricordiamo nel programma di Maria De Filippi per i tanti litigi, sia con la collega di trono che con Tina Cipollari. Proprio con l’opinionista è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 28 maggio 2022)Vi ricordate la? Era sul trono di Uomini e donne insieme a Ludovica Valli, quindi un bel po’ di anni fa. La ricordiamo nel programma di Maria De Filippi per i tanti litigi, sia con la collega di trono che con. Proprio con l’opinionista è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Uomini e Donne, l'ex tronista Rossella critica Tina Cipollari: 'Non ha rispetto' - StraNotizie : Tina Cipollari, ex tronista l’attacca: “Ti meriteresti un sacco di calci nel C” - BITCHYFit : Tina Cipollari, ex tronista l’attacca: “Ti meriteresti un sacco di calci nel C” - infoitcultura : Tina Cipollari, ora è protesta: “Si merita calci in c..o”. L’ira dell’ex tronista - lawebstar_it : 'Ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*” L'ex tronista di #uominiedonne si abbatte su #TinaCipollari -