Isis, propaganda nel dark web, perquisizioni in tutta Italia (Di sabato 28 maggio 2022) In diverse città Italiane, tra le quali Roma, Milano, Torino, Ancona, Bergamo, Padova, Verona, Rovigo, Vercelli, Bologna, Cesena, Rimini, Latina, Arezzo, Foggia, Reggio Calabria, Ragusa, Trapani e Caltanissetta, la Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone. L'operazione costituisce l'epilogo della più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del dark web. In dettaglio, è stato condiviso un voluminoso elenco di circa 2000 indirizzi Ip riconducibili a visitatori del sito in questione – verosimilmente geolocalizzati in Italia perchè ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) In diverse cittàne, tra le quali Roma, Milano, Torino, Ancona, Bergamo, Padova, Verona, Rovigo, Vercelli, Bologna, Cesena, Rimini, Latina, Arezzo, Foggia, Reggio Calabria, Ragusa, Trapani e Caltanissetta, la Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito numerosedisposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone. L'operazione costituisce l'epilogo della più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo delweb. In dettaglio, è stato condiviso un voluminoso elenco di circa 2000 indirizzi Ip riconducibili a visitatori del sito in questione – verosimilmente geolocalizzati inperchè ...

