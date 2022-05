(Di sabato 28 maggio 2022) Avviatiretta via i delicati dossier su concorrenza e delega fiscaledopo un'estenuante mediazione nella maggioranza, e messo in chiaro che con la recessione alle porte sarebbe catastrofico perdere anche un solo euro dei finanziamenti comunitari, Draghi ieri ha deciso di premere l'acceleratore ancheriforma della. Lo ha fatto nel suo stile algido, senza intervenire a gamba tesa nel dibattito parlamentare, con un messaggio a un convegnoorganizzato dall'Università di Padova prendendola larga: «Gli italiani - ha scritto - si aspettano dalla magistratura decisioni giuste e prevedibili, in tempi brevi. Gli stessi magistrati hanno bisogno di una riforma che rafforzi la loro credibilità e terzietà. Questi sono i principi alla base della riforma del governo, che auspico ...

Advertising

Azione_it : Weekend di banchetti nelle piazze d’Italia per raccontavi perché il 12 giugno voteremo SÌ ai quesiti del referendum… - LegaSalvini : HOARA #BORSELLI: “VOTO SÌ AI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA” “Visti i ripetuti fallimenti di Governi e Parlamenti, tro… - LegaSalvini : Attilio #Fontana: “Stanno cercando di mettere il silenziatore ai referendum sulla Giustizia che ci saranno tra tre… - LaFATAaStelle : @Cavalodiritorno Penso che ormai danno seguito solo ai Referendum che gli fanno comodo. Hai dimenticato Acqua Pubbl… - umbertoliuzzo : RT @tempoweb: Il #referendum sulla #giustizia serve a cancellare il sistema delle correnti #csm #magistratura #28maggio #iltempoquotidiano… -

... ha dichiarato ai media russi controllati dallo Stato che si sarebbe tenuto unse la ... Secondo quanto riferiscono le forze armate di Kiev nell'ultimo aggiornamentosituazione 3 mesi e ...E, oltre che dalle Amministrative, il capo leghista è preoccupato dai cinquegiustizia voluti con i radicali. L'ipotesi che non si raggiunga il quorum è prevalente. È indicativa una ...Avviati sulla retta via i delicati dossier su concorrenza e delega fiscaledopo un'estenuante mediazione nella maggioranza, e messo in chiaro che ...CAPUA (Caserta) - Il momento del voto referendario si avvicina e gli attivisti aversani di Azione sono pronti ad incontrare i cittadini per spiegare i cinque quesiti ed orientare gli elettori sulla ma ...