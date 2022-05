Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 19:15 (Di venerdì 27 maggio 2022) Viabilità DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, LE FILE SONO IN AUMENTO TRA VALMONTONE E ANAGNI VERSO NAPOLI A CAUSA DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. PER IL TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA: FILE TRA PONTINA E TUSCOLANA INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022)DEL 27 MAGGIOORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI, LE FILE SONO IN AUMENTO TRA VALMONTONE E ANAGNI VERSO NAPOLI A CAUSA DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. PER IL TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA: FILE TRA PONTINA E TUSCOLANA INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 05 - 2022 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO ... CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA - ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 05 - 2022 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO ...CODE A TRATTI TRA BOCCEA E FLAMINIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA - L'...