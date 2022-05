Un aereo per Maradona: omaggio al Campione in vista dei Mondiali (Di venerdì 27 maggio 2022) omaggio a Diego Armando Maradona: un aereo decorato con il ritratto del Pibe de oro, una sorta di mostra itinerante di cimeli allestita dentro il "Tango D10S", apparecchio da dieci posti inaugurato all'aeroporto Moròn di Buenos Aires Presenti le figlie del Campione argentino e di Claudia Villafane, Dalma e Gianinna, in mezzo ai tifosi e ai maxiritratti: Diego Armando che bacia la coppa dei Mondiali, Diego Armando e la 'mano di Dio'. Autore, l'artista e tifoso Maximiliano Bagnasco.Dalma Maradona: "Sarà fantastico, mi entusiasma, l'aereo prima girerà l'Argentina poi andrà in Qatar. Non è un aereo qualunque, per noi e per i tifosi... Sarà una bella esperienza". "Nulla rimedia all'assenza, nulla di nulla. Non è l'arrivo dei Mondiali che ci ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 maggio 2022)a Diego Armando: undecorato con il ritratto del Pibe de oro, una sorta di mostra itinerante di cimeli allestita dentro il "Tango D10S", apparecchio da dieci posti inaugurato all'aeroporto Moròn di Buenos Aires Presenti le figlie delargentino e di Claudia Villafane, Dalma e Gianinna, in mezzo ai tifosi e ai maxiritratti: Diego Armando che bacia la coppa dei, Diego Armando e la 'mano di Dio'. Autore, l'artista e tifoso Maximiliano Bagnasco.Dalma: "Sarà fantastico, mi entusiasma, l'prima girerà l'Argentina poi andrà in Qatar. Non è unqualunque, per noi e per i tifosi... Sarà una bella esperienza". "Nulla rimedia all'assenza, nulla di nulla. Non è l'arrivo deiche ci ...

