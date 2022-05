Strage di bambini in Texas, la madre del killer: 'Non era un mostro'. La polizia ammette: 'Sbagliato non entrare nell'aula' (Di venerdì 27 maggio 2022) 'Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio. Doveva uccidere me '. È lo sfogo del papà del killer della scuola elementare di Uvalde. In un'intervista con il Daily Beast, l'uomo si dice sorpreso. '... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) 'Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio. Doveva uccidere me '. È lo sfogo del papà deldella scuola elementare di Uvalde. In un'intervista con il Daily Beast, l'uomo si dice sorpreso. '...

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - mariocalabresi : Dopo la strage di 19 bambini e due maestre, il discorso più potente è di un mito del basket americano che ha il cor… - rulajebreal : L’ennesima strage negli ????, 19 bambini uccisi. La destra radicale USA è più impegnata a fare la morale sulla “santi… - Giangi_ilBoomer : #Texas Liceale entra armato in una #scuola e fa una strage di bambini. 'Ora basta, dobbiamo combattere contro la lo… - Giangi_ilBoomer : #strage in #Texas, ragazzo entra in una #scuola e uccide 19 #bambini. In pratica negli #StatiUniti l’#aborto è lega… -