Maria De Filippi macchina da ascolti e soldi (Di venerdì 27 maggio 2022) Fascino, per De Filippi 3,2 milioni di dividendi ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Maria De Filippi, in quanto socia al 50% della società di produzione Fascino, ha appena incassato un assegno di 3.244.000 di euro di dividendi, che vanno a sommarsi ai compensi milionari che meritatamente percepisce in quanto star di rilievo dei palinsesti televisivi di Mediaset. L'assemblea di Fascino, infatti, società al 50% della De Filippi e al 50% di Rti (Mediaset-Mfe), pochi giorni fa ha stabilito di distribuire a dividendo tutti gli utili dell'esercizio 2021, chiuso con profitti pari a 6,48 milioni, dopo i 6,39 milioni del 2020. E poiché Fascino ha un patrimonio netto molto solido di 34,68 milioni di euro, composto per 28,18 milioni di euro di utili portati a nuovo, non c'era bisogno di accantonare altre risorse.

