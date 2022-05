Gran Premio di Monaco, Leclerc: “Sfrutto il fattore campo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Montecarlo – “Spero di poter sfruttare il fattore campo e poter concludere finalmente una gara qui”. Charles Leclerc è pronto per correre il Gran Premio di Monaco a due passi da casa sua. “Quest’anno – aggiunge il pilota della Ferrari nella conferenza stampa in vista del week and a Monaco – abbiamo un pacchetto forte e forti siamo stati finora in curva. Però qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare forte. Il team – aggiunge Leclerc – ha capito qual è stato il problema a Barcellona e sono fiducioso. La partita a calcio di martedì? Io male..”. (Ansa) (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Montecarlo – “Spero di poter sfruttare ile poter concludere finalmente una gara qui”. Charlesè pronto per correre ildia due passi da casa sua. “Quest’anno – aggiunge il pilota della Ferrari nella conferenza stampa in vista del week and a– abbiamo un pacchetto forte e forti siamo stati finora in curva. Però qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare forte. Il team – aggiunge– ha capito qual è stato il problema a Barcellona e sono fiducioso. La partita a calcio di martedì? Io male..”. (Ansa) (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

