DS edizioni limitate, per molti ma non per tutti. La declinazione francese del lusso (Di venerdì 27 maggio 2022) In un mercato premium che registra un -26% di immatricolazioni a fine aprile, il brand DS fa segnare invece un aumento nei volumi del 36%. Uno dei marchi tra i più giovani del mercato, nato appena otto anni fa, è strategico per il gruppo Stellantis poiché crea una marginalità elevata. La conferma di questo deriva dal fatto che, in un mondo di penuria di componentistica, DS offre anche auto in pronta consegna e comunque i tempi di attesa non superano i tre mesi. Insomma “una scommessa vinta, sia in termini di prodotti che da un punto di vista commerciale”, queste le parole di Eugenio Franzetti, Managing Director DS Italia, a margine della conferenza stampa a Milano all’Officina del Volo, occasione per presentare il marchio e le sue esclusive edizioni limitate, e per ricordare che l’Italia è il secondo mercato, dopo la Francia, per il brand. Il cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) In un mercato premium che registra un -26% di immatricolazioni a fine aprile, il brand DS fa segnare invece un aumento nei volumi del 36%. Uno dei marchi tra i più giovani del mercato, nato appena otto anni fa, è strategico per il gruppo Stellantis poiché crea una marginalità elevata. La conferma di questo deriva dal fatto che, in un mondo di penuria di componentistica, DS offre anche auto in pronta consegna e comunque i tempi di attesa non superano i tre mesi. Insomma “una scommessa vinta, sia in termini di prodotti che da un punto di vista commerciale”, queste le parole di Eugenio Franzetti, Managing Director DS Italia, a margine della conferenza stampa a Milano all’Officina del Volo, occasione per presentare il marchio e le sue esclusive, e per ricordare che l’Italia è il secondo mercato, dopo la Francia, per il brand. Il cui ...

