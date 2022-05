Ricordate Maicol Berti | protagonista del Grande Fratello 10? Ecco come è diventato

Leggi su kronic

(Di giovedì 26 maggio 2022)è stato uno dei concorrenti del10.che fine ha fatto: i dettagli e le curiosità Uno dei concorrenti memorabili dell’edizione del reality più spiato d’Italia per l’edizione 10 dei non Vip è stato lui,. Il suo arrivo nella casa è stato quello più meritevole d’attenzione in quanto è stato il primo concorrente apertamente omosessuale del reality show. Già a quei tempi c’è chi approvava questo ingresso e chi non era molto d’accordo. Sono passati molti anni da quel momento, oggi cosa è cambiato? curiosità (foto web)Nel 2016aveva parlato della sua esperienza all’interno della casa delin un’intervista a TvBlog affermando: “Non è stato ...