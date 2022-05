(Di giovedì 26 maggio 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi, ci mette di fronte a una scelta importantissima, da cui dipende tutto il nostro futuro, e non solo il nostro. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato L'articolo: “a Dio” proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Ritornate a Dio” - SandraMBS : RT @antonaccigabria: Medjugorje Messaggio del 25 Maggio 2022 a Marija - SteinierNelly : RT @RadioMariaITA: H. 21:25 #Marija di #Medjugorje in diretta con Padre Livio per il messaggio della Regina della Pace Padre Livio https… - piemarcy : RT @antonaccigabria: Medjugorje Messaggio del 25 Maggio 2022 a Marija - antonaccigabria : RT @antonaccigabria: Medjugorje Messaggio del 25 Maggio 2022 a Marija -

Madonna di25 febbraio/ Guerra e preghiera: "Mondo senza Dio" IL "BOLLETTINO" DI SUOR EMMANUEL PER LA MADONNA DIAppena diffuso in lingua bosniaca, il..."Proprio Paolo Brosio " ha ricordato Giani nel suo- mi parlò alcuni anni fa della volontà di costruire questo pronto soccorso a. All'epoca ero presidente del Consiglio regionale ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, ci mette di fronte a una scelta importantissima, da cui dipende tutto il nostro futuro, e non solo il nostro.Messaggio Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic: oggi 25 maggio 2022, le parole della Gospa. “La speranza crescerà in voi!” ...