Fattoria 4.0, un Hackathon per selezionare le idee piu’ promettenti. Graded scommette su formazione e giovani talenti (Di giovedì 26 maggio 2022) Un Hackathon per la generazione di idee innovative nel settore dell’Agrifood. Entra nel vivo “Fattoria 4.0”, il nuovo percorso di accelerazione imprenditoriale, formativo e applicativo lanciato in Campania da Ipe, Istituto per le ricerche e le attività educative e Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con Graded, azienda napoletana che opera nel campo dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, e Netcom Group, società leader nel testing automation e validazione di software. Martedì 24 e mercoledì 25 maggio le aziende partner hanno lanciato la sfida imprenditoriale ai 25 partecipanti al progetto: giovani imprenditori, startupper, dottorandi, studenti universitari. Quattro le idee selezionate che passano alla fase due: l’obiettivo è la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) Unper la generazione diinnovative nel settore dell’Agrifood. Entra nel vivo “4.0”, il nuovo percorso di accelerazione imprenditoriale, formativo e applicativo lanciato in Campania da Ipe, Istituto per le ricerche e le attività educative e Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con, azienda napoletana che opera nel campo dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, e Netcom Group, società leader nel testing automation e validazione di software. Martedì 24 e mercoledì 25 maggio le aziende partner hanno lanciato la sfida imprenditoriale ai 25 partecipanti al progetto:imprenditori, startupper, dottorandi, studenti universitari. Quattro leselezionate che passano alla fase due: l’obiettivo è la ...

