De Maggio: "Ospina via da Napoli, da Villareal mi danno una notizia importante"

David Ospina può lasciare il Napoli a parametro zero a fine stagione, secondo Valter De Maggio può andare al Villareal. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal lancia la notizia di una trattativa a buon punto tra il portiere colombiano ed il club spagnolo semifinalista di Champions League in questa stagione. In questi giorni si è parlato di un interessamento del Real Madrid per Ospina, ma a quanto pare è il Villareal la squadra che ha fatto più passi avanti per il giocatore. Il portiere ha 35 anni ed ha il contratto in scadenza il 30 giugno con il Napoli, ma di fatto può firmare per qualsiasi altro club in ogni momento. Durante il programma Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di portieri De Maggio ha detto:

