Asl di Frosinone | più servizi contro le liste d’attesa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022) Più, orari aggiuntivi, visite anche notturne per recuperare gli esami che il Covid ha ritardato e abbattere i tempiper le nuove prenotazioni. La Asl diha attivato ulteriori sedute per idi cardiologia, angiologia, radiologia, otorinolaringoiatria, oculistica e pneumologia. Iaggiuntivi Presso l’ambulatorio di Viale Mazzini Visita Angiologica Ecocolordoppler tronchi sovra e sotto aortici tutti i giovedì (tranne il terzo del mese) dalle 15.00-20.00 Presso il Presidio Sanitario di Isola del Liri Prima visita fisiatrica: primo martedì del mese 14.00-20.00, dal secondo in poi 14.00-18.00 Prima visita oculistica: il martedì dalle 8.00 alle 13.00 Ambulatorio Otorino: visita ed esame audiometrico, lunedì 8.00-14.00 e mercoledì 13.00-15.00 Per la prima volta ...