Il Giro d’Italia perde un altro pezzo: Simon Yates si ritira dalla corsa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il britannico Simon Yates si è ritirato dal Giro d’Italia 2022 nel corso della 17ª tappa, da Ponte di Legno a Lavarone (Trento). Il ciclista della BikeExchange lascia la corsa con un bottino di due successi, la cronometro di Budapest nella seconda tappa e la frazione di sabato scorso a Torino, ma in classifica occupava solo il 21º posto, con un ritardo superiore ai 30 minuti sul leader, Richard Carapaz. Anche il belga Harm Vanhoucke (Lotto) si è ritirato nel corso della tappa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il britannicosi èto dal2022 nel corso della 17ª tappa, da Ponte di Legno a Lavarone (Trento). Il ciclista della BikeExchange lascia lacon un bottino di due successi, la cronometro di Budapest nella seconda tappa e la frazione di sabato scorso a Torino, ma in classifica occupava solo il 21º posto, con un ritardo superiore ai 30 minuti sul leader, Richard Carapaz. Anche il belga Harm Vanhoucke (Lotto) si èto nel corso della tappa. SportFace.

