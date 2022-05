Val Fortore, pioggia di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, lo scorso weekend, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore, controllando 127 veicoli, 105 persone e 22 esercizi pubblici. In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento tre persone locali: un 63enne per guida sotto l’influenza di alcool, mentre un 69enne ed un 23 enne per rifiuto dell’accertamento della guida sotto l’influenza dell’alcool. Ai tre soggetti, che sono persone sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva – venivano ritirate le patenti di guida ed a coloro che si rifiutavano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, lo scorso weekend, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni della Val, controllando 127 veicoli, 105 persone e 22 esercizi pubblici. In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato indi libertà alla Procura della Repubblica di Benevento tre persone locali: un 63enne persotto l’influenza di alcool, mentre un 69enne ed un 23 enne per rifiuto dell’accertamento dellasotto l’influenza dell’alcool. Ai tre soggetti, che sono persone sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva – venivanoledied a coloro che si rifiutavano ...

