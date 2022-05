Federica Pellegrini, dopo le nozze con Matteo un figlio: 'Ma ho messo una condizione' (Di martedì 24 maggio 2022) Prossimi alle nozze , Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno già il countdown . Nonostante la massima riservatezza, dall'anteprima dell'intervista al settimanale Chi trapela che i due promessi ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Prossimi alleGiunta fanno già il countdown . Nonostante la massima riservatezza, dall'anteprima dell'intervista al settimanale Chi trapela che i due promessi ...

Advertising

bed2f572c0674fe : @PepoTwitte Infatti ha un non so cosa di Federica Pellegrini - zazoomblog : Federica Pellegrini dopo le nozze con Matteo un figlio: «Ma ho messo una condizione» - #Federica #Pellegrini… - tribuna_treviso : Servizio in esclusiva su Chi del 25 maggio: “Saremo 150-160 persone. La chiesa è bellissima, anche se non è la nost… - MollyB___ : @marioadinolfi Federica Pellegrini ti spiccia casa... - paoloangeloRF : Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi in agosto: «Figli? Lui non vede l’ora» -