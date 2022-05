Calciomercato, il Chelsea piomba su un giocatore della Juventus! (Di martedì 24 maggio 2022) Il Chelsea sta affrontando il cambio di proprietà, da Abramovich al ticket Wyss-Boehly e non appena la cessione sarà completata, si potrà concentrare anche sul mercato. Ai Blues piace molto un giocatore della Juventus: si tratta di Adrien Rabiot. Secondo quando riporta Tuttosport, il centrocampista francese potrebbe lasciare la Juventus in estate, dopo 129 presenze 6 gol e 6 assist in tre stagioni. Adrien Rabiot Juventus L’avventura italiana di Rabiot potrebbe concludersi per iniziarne una nuova in Premier League. Il Chelsea offrirebbe tra i 15 e i 20 milioni, ma anche il Newcastle è interessato al giocatore. L’ex Psg diventerebbe quindi sacrificabile e il suo futuro alla Juventus è in bilico. Asia Di Palma Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Ilsta affrontando il cambio di proprietà, da Abramovich al ticket Wyss-Boehly e non appena la cessione sarà completata, si potrà concentrare anche sul mercato. Ai Blues piace molto unJuventus: si tratta di Adrien Rabiot. Secondo quando riporta Tuttosport, il centrocampista francese potrebbe lasciare la Juventus in estate, dopo 129 presenze 6 gol e 6 assist in tre stagioni. Adrien Rabiot Juventus L’avventura italiana di Rabiot potrebbe concludersi per iniziarne una nuova in Premier League. Iloffrirebbe tra i 15 e i 20 milioni, ma anche il Newcastle è interessato al. L’ex Psg diventerebbe quindi sacrificabile e il suo futuro alla Juventus è in bilico. Asia Di Palma

