Rachel Zegler è una perfetta Biancaneve | la prima immagine dal set

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 23 maggio 2022) Arriva dal set lache vedeindossare l’iconico abito fiabesco di. Si tratta dell’ultimo progetto live action della Disney. Trapelano le prime immagini dal set di, l’ultimo film live action in cantiere in casa Disney. La protagonista,, è apparsa per lavolta in un abito in perfetto stile Snow White, un look che i fan hanno particolarmente apprezzato trasformandolo in virale.Da settimane, ormai, la troupe è approdata nel Regno Unito per realizzare il nuovo film in carne ed ossa estrapolato dai più grandi successi in casa Disney.e i sette nani è stato il ...