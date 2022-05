Falcone | Mattarella | ' con sua visione affrontiamo prove attuali a servizio libertà e democrazia'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell'Europa. Raccogliere il testimone della '' disignifica affrontare con la stessa lucidità ledell'oggi, perché a prevalere sia –ovunque, in ogni dimensione- la causa della giustizia; aldellae della". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Palermo in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario dell'attentato a Giovanni, Francesca Morvillo e i componenti della scorta.

