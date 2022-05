Concorso Camera dei Deputati 2021, 30 tecnici: informazioni sulle prove (Di lunedì 23 maggio 2022) ***aggiornamento del 23/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio della pubblicazione delle informazioni sul Concorso per 10 tecnici della Camera dei Deputati, che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 luglio 2022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 13/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo allo svolgimento delle prove scritte del Concorso per 20 posti di Tecnico della Camera dei Deputati con specializzazione informatica. Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 20 maggio 2022, mentre le informazioni inerenti alla pubblicazione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 23 maggio 2022) ***aggiornamento del 23/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio della pubblicazione dellesulper 10delladei, che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22 luglio 2022. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 13/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo allo svolgimento dellescritte delper 20 posti di Tecnico delladeicon specializzazione informatica. Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 20 maggio 2022, mentre leinerenti alla pubblicazione ...

camcom_milomb : Lavorare in Camera di commercio è un’opportunità per il tuo futuro e per quello delle imprese. Partecipa ai nostri… - camcom_milomb : Lavorare in Camera di commercio è un’opportunità per il tuo futuro e per quello delle imprese. Partecipa ai nostri… - camcom_milomb : Lavorare in Camera di commercio è un’opportunità per il tuo futuro e per quello delle imprese. Partecipa ai nostri… -