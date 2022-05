L' insostenibile lentezza della giustizia tributaria | non giudica imputati ma contribuenti

(Di domenica 22 maggio 2022) La più bella udienza in Commissione(CT) che ho avuto fino a oggi è iniziata con un rimprovero dal relatore (che è chi, tra i 3 membriCT, studia la pratica e redige la sentenza). Si è lamentatolunghezza dell'atto perché i giudici tributari sono part-time. Detto questo, è partito con una serie di domande azzeccate. Aveva studiato nel dettaglio tutte le carte. Non mi ricordo se ho vinto od ho perso. Mi ricordo solo la professionalità del relatore e la linearitàsentenza. Chapeau! Certo, ho avuto anche udienze da bar di Guerre Stellari e sentenze da Stele di Rosetta. Ma non è questo quello di cui voglio parlare oggi. Preferisco concentrarmi sulla ragione principale del rimprovero che mi sono beccato: i giudici tributari sono part-time. Quindi, fanno un altro lavoro e poi prendono un po' di ...

