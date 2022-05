Inter-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Sampdoria, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. Ci siamo, il momento tanto atteso è giunto: i nerazzurri devono battere i blucerchiati e sperare in una sconfitta del Milan a Reggio Emilia per mettere le mani sullo scudetto all’ultima curva, in caso contrario tanto sarà il rammarico. Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 22 maggio. Inter-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la trentottesima e ultima giornata diA. Ci siamo, il momento tanto atteso è giunto: i nerazzurri devono battere i blucerchiati e sperare in una sconfitta del Milan a Reggio Emilia per mettere le mani sullo scudetto all’ultima curva, in caso contrario tanto sarà il rammarico. Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 22 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.

Advertising

Inter : ?| QUIZ ? Ci sono 3? nerazzurri che hanno segnato 3? gol nelle sfide contro la @sampdoria. Sapresti dire chi sono?… - Inter : ? | UN GIORNO Preparazione all’ultima sfida del campionato di @SerieA #InterSampdoria! ?? Daremo tutto ?????? - cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - SampNews24 : #Inter, #Correa non si fida della #Sampdoria: «Dobbiamo stare attenti» - sportli26181512 : Inter, Correa: 'Vogliamo regalare una gioia alla gente': Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha parlato al canal… -