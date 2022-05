Advertising

Nutizieri : Da Bologna a Capo Nord in bicicletta: l'impresa da record del gruppo di ciclisti di quartiere… - LauraCa94030813 : Il capo delle sardine, Santori, sta in Consiglio Comunale a Bologna dove tiene discorsi di commemorazione per la m… - ZTL29492447 : @profgaspare Credo che il loro capo Mattia Santori sia consigliere comunale di Bologna ?? - fuscomarina : @profgaspare Il capo sardina Santori è diventato consigliere comunale di Bologna. Era così preso nel suo ruolo è ri… - ConfucioLone : @marifcinter L'Inter non ha un ''capo'' alla Matthaeus, uno con le palle quadrate. Uno che, quando tira aria di car… -

Agenzia ANSA

Sono partiti questa mattina in 32, in sella a una bicicletta, da Piazza Maggiore per un lungo viaggio che li porterà daNord, con un messaggio di pace e di unione sulla base dei comuni valori europei. A pedalare attraverso sei Stati - lungo 6.000 chilometri da affrontare il 61 tappe per raggiungere l'...E ovviamente parlerà di futuro per la Virtus, di cui è adell'area tecnica dall'inizio del ... Lui sta benissimo a, per noi è molto importante averlo. A fine playoff, saremo la reciproca ... Da Bologna a Capo Nord in bici per un messaggio di pace - Emilia-Romagna Sono partiti questa mattina in 32, in sella a una bicicletta, da Piazza Maggiore per un lungo viaggio che li porterà da Bologna a Capo Nord, con un messaggio di pace e di unione sulla base dei comuni ...Il dg della Segafredo: «Oggi siamo nella top ten delle squadre europee e qualunque giocatore vorrebbe giocare qui. Belinelli al primo incontro pronunciò la parola “vincere” 18 volte in due minuti» ...