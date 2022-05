Uomini e Donne | Chi E’ Matteo Farnea | La Scelta di Veronica!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo ladi Luca Salatino avvenuta nella scorsa registrazione, poche ore fa anche Veronica Rimondi ha fatto la sua. La tronista di Ferrara ha scelto il bel, il 25enne veneziano che l’aveva colpita sin dall’inizio del suo percorso. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco qualche dettaglio! Veronica Rimondi ha scelto…! E’ arrivato il momento anche delladella tronista Veronica Rimoldi. La ragazza di Ferrara è l’ultima arrivata al Trono Classico e, in poco tempo, ha concluso il suo percorso. Un po’ per forza di cose, visto che ormai la stagione dista volgendo al termine. Le registrazioni effettuate poche ore fa dovrebbero essere le ultime di questa stagione. Puntate che andranno in onda ...