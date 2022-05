Ucraina: Donbass completamente distrutto (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver trasformato la regione orientale del Donbass, descritto ora come “completamente distrutto”, in un “inferno”. Zelensky sul Donbass distrutto In un messaggio notturno Zelensky ha comunicato che il “Donbass è completamente distrutto, è un inferno. Gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione. È un inferno e non è un’esagerazione”. Ci sono “attacchi costanti sulla regione di Odessa, sulle città dell’Ucraina centrale. Il Donbass è completamente distrutto. Tutto questo non hai non può avere nessuna spiegazione militare per la Russia. Questo è un tentativo deliberato e criminale di uccidere quanti più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver trasformato la regione orientale del, descritto ora come “”, in un “inferno”. Zelensky sulIn un messaggio notturno Zelensky ha comunicato che il “, è un inferno. Gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione. È un inferno e non è un’esagerazione”. Ci sono “attacchi costanti sulla regione di Odessa, sulle città dell’centrale. Il. Tutto questo non hai non può avere nessuna spiegazione militare per la Russia. Questo è un tentativo deliberato e criminale di uccidere quanti più ...

