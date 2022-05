Myrta Merlino, che seccatura: “Mi avete invitato, pagato e ora parlo!” [VIDEO] (Di venerdì 20 maggio 2022) Un’intervista pungente ma interessante si è trasformata in una seccatura. Myrta Merlino non si è fatta mettere i piedi in testa. Myrta Merlino (La7 screenshot)Myrta Merlino si immaginava probabilmente un’intervista molto diversa. Vediamo insieme che cosa è successo nell’ultima diretta de L’aria che tira su La7. Myrta Merlino è la conduttrice del talk show politico che ha sta affrontando, come gli altri, gli approfondimenti del conflitto tra Russia e Ucraina. Il tema delicatissimo stavolta viene affidato all’opinione di Amedeo Avondet, attivista ventunenne italiano intervistato dalla TV russa, che collabora con Russia Unita il partito della maggioranza di governo che sostiene Putin. Avondet era ospite in collegamento, ma secondo il ... Leggi su specialmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Un’intervista pungente ma interessante si è trasformata in unanon si è fatta mettere i piedi in testa.(La7 screenshot)si immaginava probabilmente un’intervista molto diversa. Vediamo insieme che cosa è successo nell’ultima diretta de L’aria che tira su La7.è la conduttrice del talk show politico che ha sta affrontando, come gli altri, gli approfondimenti del conflitto tra Russia e Ucraina. Il tema delicatissimo stavolta viene affidato all’opinione di Amedeo Avondet, attivista ventunenne italiano intervistato dalla TV russa, che collabora con Russia Unita il partito della maggioranza di governo che sostiene Putin. Avondet era ospite in collegamento, ma secondo il ...

Advertising

agimediata : Fulvio Grimaldi sempre BRAVISSIMO e con le risposte sulla punta della lingua!!! Myrta Merlino a Fulvio Grimaldi: '… - g_piacente : RT @mimmofattipren1: Myrta Merlino tutta eccitata perché sta scoprendo in diretta un luogo abbandonato dai russi, non sta nella pelle, pens… - yanez_2006 : lezioni di civiltà dalla Finlandia (Myrta Merlino, sempre una garanzia) - MaxCort71301390 : @La7tv E niente dai Myrta Merlino (con l'avallo di Salerno) li raccatta tutti ma proprio tutti questi coglioni e gl… - sissiisissi2 : @Patrizi75819760 @GiuseppeConteIT @Adnkronos Non so se hai visto chi ha parlato male di Conte da Myrta Merlino -