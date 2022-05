(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiglidiche in queste ore stanno attaccando i siti istituzionali italiani? “un collettivo diseparati, stando a quello che dicono loro, da qualsiasi istituzione russa, quindi mossi da intenti politici. Un gruppo di attivisti, nato originariamente per ragioni di business che dopo l’invasione russa dell’Ucraina si è schierato apertamente con Mosca e intorno alla fine di aprile è uscito dal mercato e ha chiamato a raccolta altri volontari che fossero disposti ad attaccare istituzioni di Stati occidentali”. A spiegarlo all’Adnkronos è Emanuele De Lucia, esperto di cyber intelligence che da mesi monitora le attività deglifilorussi. “degli, un collettivo ...

Advertising

StraNotizie : Killnet, chi sono gli hacker anti-Anonymous che attaccano l'Italia - Eli74505503 : RT @Adnkronos: #Killnet, chi sono gli #hacker anti-Anonymous che attaccano l'Italia. - fisco24_info : Killnet, chi sono gli hacker anti-Anonymous che attaccano l'Italia: (Adnkronos) - L'esperto di cyber intelligence:… - LocalPage3 : Killnet, chi sono gli hacker anti-Anonymous che attaccano l'Italia - Adnkronos : #Killnet, chi sono gli #hacker anti-Anonymous che attaccano l'Italia. -

ha rivendicato lo stesso attacco hacker attraverso Telegram, dove nel contempo ha elencato ... Francesca Morvillo,è moglie di Giovanni Falcone/ Vittima della strage di Capaci L'attacco ...... sostengono la necessità di sanzionare la Russia " recita un comunicato di Fridays for Future -,... Rivendica il collettivoGli attivisti contestano la distanza di tempo di un mese e mezzo ...Ministeri, Consiglio superiore della magistratura, aziende, autorità di garanzia: sono una cinquantina in tutto le vittime dell'attacco hacker lanciato, ai danni di siti italiani, dal collettivo ...(Adnkronos) – Chi sono gli hacker di Killnet che in queste ore stanno attaccando i siti istituzionali italiani “Sono un collettivo di hacker separati, stando a quello che dicono loro, da qualsiasi is ...