John Aylward, attore di E.R. e West Wing, morto a 75 anni

John Aylward, l'interprete di West Wing e del Dottor Donald Anspaugh in E.R. - Medici in prima linea, è morto il 16 maggio 2022 a 75 anni. John Aylward, attore cinematografico e televisivo da più di tre decenni, noto per i ruoli in E.R. - Medici in prima linea e West Wing, è morto il 16 maggio 2022 a 75 anni per cause naturali. La conferma dal suo agente e amico di lunga data Mitchell K. Stubbs. "Aylward è morto lunedì per cause naturali" ha detto Stubbs alla CNN. "Era un attore meraviglioso e un essere umano fenomenale". John Alyward, nativo di Seattle, era meglio conosciuto per aver interpretato il ...

