Inter | il rinnovo di un top player è ad un passo!

Inter concentratissima sull'ultima volata del campionato ma che pensa già alla squadra della prossima stagione. Prevista una mini-rivoluzione dalle parti di Appiano con molti esuberi che andranno via, primi fra tutti Vecino, Vidal e il rientrante Sensi. In dubbio il futuro di Perisic mentre sembra ormai tutto fatto per il rinnovo di un top player nerazzurro. Samir Handanovic FC Internazionale Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Marotta e Ausilio hanno chiuso per il rinnovo per un altra stagione, quindi fino al 2023, di Samir Handanovic. Lo sloveno farà da chioccia e da secondo al nuovo arrivato Andrè Onana per aiutarlo ad inserirsi al meglio nel campionato italiano.

