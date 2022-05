Tragedia in famiglia: uccide la moglie e accoltella la figlia 13enne (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha prima ucciso sua moglie poi ha accoltellato anche la figlia 13enne mentre tentava di salvare la madre. Una Tragedia, l’ennesimo femminicidio, questa volta avvenuto in via Dario Campana a Rimini, nel primo pomeriggio di oggi giovedì 19 maggio. Tragedia a Rimini, uccide la moglie dopo una lite Un uomo di origini peruviane, sui 40 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha prima ucciso suapoi hato anche lamentre tentava di salvare la madre. Una, l’ennesimo femminicidio, questa volta avvenuto in via Dario Campana a Rimini, nel primo pomeriggio di oggi giovedì 19 maggio.a Rimini,ladopo una lite Un uomo di origini peruviane, sui 40 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

