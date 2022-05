Cede pavimento palazzina in Emilia: 6 feriti di cui 2 bambini (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Ancora due bambini feriti, oltre a quattro adulti. A Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, per un crollo in una palazzina avvenuto intorno alle 20. A Cedere, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un pavimento al primo piano i un edificio di via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei feriti, il più grave, è stato portato con l'elisoccorso a Bologna. I due bambini feriti sono stati medicati negli ospedali di zona, quello di Boggiovara e al policlinico di Modena, mentre l'adulto più grave è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna, ma non è in pericolo di vita. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta su quanto accaduto. Nella palazzina a tre piani vivono ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Ancora due, oltre a quattro adulti. A Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, per un crollo in unaavvenuto intorno alle 20. Are, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, unal primo piano i un edificio di via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei, il più grave, è stato portato con l'elisoccorso a Bologna. I duesono stati medicati negli ospedali di zona, quello di Boggiovara e al policlinico di Modena, mentre l'adulto più grave è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna, ma non è in pericolo di vita. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta su quanto accaduto. Nellaa tre piani vivono ...

