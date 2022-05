Atb e Teb aderiscono a “Un aiuto per l’Ucraina” | donazioni oltre 1 | 2 milioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Atb e Teball’iniziativa “Unper” promossa dalla Fondazione della Comunità Bergamasca insieme a Caritas, a sostegno della popolazione ucraina in arrivo in Bergamasca. Lo fanno donando complessivamente 8.801,56 euro, implementando la gara di solidarietà a sostegno dei profughi. Le due aziende, in collaborazione con le rappresentanze sindacali unitarie e di categoria, hanno promosso una raccolta che ha previsto la possibilità, per ogni dipendente, di donare su base volontaria un’ora della propria retribuzione. A ciò si è aggiunto, da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ATB Servizi e ATB Mobilità, la donazione del 10% del proprio compenso trimestrale. Enrico Felli, presidente di Atb, commenta: “Sottolineo con piacere l’iniziativa assunta dai dipendenti e dalle ...

L'Eco di Bergamo

