De Laurentiis | «Mertens? Se uno è davvero interessato non scompare»

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro, a Deè stato chiesto del rinnovo di. Il belga – dice un giornalista – è un beniamino dei bambini che vengono a Dimaro. Viene chiesto a Dese i bambini ritroveranno Dries. «Io eci siamo visti, ci siamo parlati, ci dobbiamo rincontrare. È inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni: è concettualmente sbagliato. Quando si gioca, si gioca. Se uno ènone si parla in maniera tranquilla. Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi il 23, il 24 (che è il mio compleanno), il 25, il 26 o il 27 vediamo. Con Spalletti dobbiamo incontrarci per buttare giù le basi sul mercato. Non è che improvvisamente ...

Advertising

napolista : #DeLaurentiis: «#Mertens? Se uno è davvero interessato non scompare» «Il 22 ci sarà la partita a La Spezia, poi ci… - sportmediaset : AdL: 'Mertens? Parleremo ancora' | Spalletti: 'Serve squadra di livello' #Napoli #Spalletti #AdL #SportMediaset… - TuttoMercatoWeb : Napoli, De Laurentiis: 'Presto nuovo incontro con Mertens. Chi è interessato non scompare' - H6CE_ : RT @claudioruss: De Laurentiis su #Mertens: 'Ci siamo visti e parlati e ci incontreremo ancora, è inopportuno mettere pressioni e speranze… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis su #Mertens: 'Ci siamo visti e parlati e ci incontreremo ancora, è inopportuno mettere pressioni e speranze… -

De: "Acquisti se ci sono uscite. Anguissa resta,". Le parole del presidente del Napoli Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in occasione della ...... per il rinnovo di Driesse ne riparlerà dopo il campionato. "È inopportuno quando si sta giocando mettere pressioni, speranze, delusioni - la risposta di Aurelio Desulla ...Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Dries Mertens e del suo rinnovo di contratto, alla conferenza di presentazione del ritiro di Dimaro: ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritiro del Napoli in Val di Sole.