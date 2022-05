Camera: oggi Question time con Cartabia, Giorgetti, Speranza e Carfagna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a dotare il personale del Corpo di polizia penitenziaria di telecamere indossabili per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e mantenimento della sicurezza nelle carceri. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sull'attivazione di un nuovo portale per l'accesso agli incentivi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle attività imprenditoriali; sulla definizione di un “patto di sviluppo” per il polo automobilistico di Melfi, anche in relazione alle recenti decisioni industriali del gruppo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a dotare il personale del Corpo di polizia penitenziaria di telecamere indossabili per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e mantenimento della sicurezza nelle carceri. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, risponde a interrogazioni sull'attivazione di un nuovo portale per l'accesso agli incentivi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle attività imprenditoriali; sulla definizione di un “patto di sviluppo” per il polo automobilistico di Melfi, anche in relazione alle recenti decisioni industriali del gruppo ...

Advertising

elio_vito : Non ho partecipato oggi alla Camera al voto sul Presidenzialismo. Le riforme istituzionali sono necessarie e vanno… - CRALTLC : *OFFERTE CRAL DELLE TELECOMUNICAZIONI – VALIDA SOLO PER OGGI* *????????????BASILICATA – TH RESORTS - TI BLU VILLAGE* *SPE… - lucianoghelfi : Mentre la #Camera vota oggi la #fiducia sul #decretoUcraina bis, al #Senato altra richiesta di fiducia, sul… - marumrty : Oggi da me c'è il g1ro d'it4lia quindi non solo avrò la rottura di scatole degli autobus deviati ma pure mio padre… - ClaudiaB_FMD : RT @francesca_fmd: terzo appuntamento formativo su #digitalskills per professionisti della Camera Commercio di Palermo @PID_CamCom. Oggi co… -

Roma-Kiev: oggi Draghi vede Marin, domani l'informativa alle Camere AGI - Agenzia Italia Camera: oggi Question time con Cartabia, Giorgetti, Speranza e Carfagna Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta ... Brahmsfest, a Roma maratona Avos Project con 65 musicisti Una maratona in musica di venti ore dedicata a Johannes Brahms per l'esecuzione integrale, per la prima volta a Roma, delle sue composizioni di musica camera in dieci concerti che impegneranno 65 musi ... Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta ...Una maratona in musica di venti ore dedicata a Johannes Brahms per l'esecuzione integrale, per la prima volta a Roma, delle sue composizioni di musica camera in dieci concerti che impegneranno 65 musi ...