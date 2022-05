A Draghi gli avanzi del Recovery non bastano. Si batterà per avere denaro fresco sull'energia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutto si gioca sul piano politico, sulle alleanze che l'Italia riuscirà a tessere. La sconfitta sul tetto al prezzo del gas non è un buon viatico. Pier Paolo Raimondi (Iai) ci spiega l'importanza dell'idrogeno per l'Italia Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutto si gioca sul piano politico,e alleanze che l'Italia riuscirà a tessere. La sconfitta sul tetto al prezzo del gas non è un buon viatico. Pier Paolo Raimondi (Iai) ci spiega l'importanza dell'idrogeno per l'Italia

Advertising

fanpage : “Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprez… - fanpage : Giuseppe Conte non ci sta, dopo la nomina di Stefania Craxi di FI alla Commissione Esteri tuona: 'Violati gli accor… - riotta : Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pac… - Nare_bor : RT @strange_days_82: Orsini : Putin viene sottovalutato, non è un incapace, ha vinto contro gli USA diverse volte. Il finale del video è fa… - dolores20943592 : RT @FmMosca_2: Ora il nostro eroe nazionale #Salvini, dopo aver convinto #Draghi a fare quello che lo stesso Draghi voleva sulle armi all'U… -