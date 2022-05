Ucraina, Berlusconi: "Mai giustificato l'aggressione russa" (Di martedì 17 maggio 2022) Il leader di Forza Italia, ribadendo 'con chiarezza' la sua 'delusione per le scelte di Putin', a Treviglio ha sottolineato la necessità di 'arrivare nei tempi più brevi a una soluzione diplomatica' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 maggio 2022) Il leader di Forza Italia, ribadendo 'con chiarezza' la sua 'delusione per le scelte di Putin', a Treviglio ha sottolineato la necessità di 'arrivare nei tempi più brevi a una soluzione diplomatica' ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Berlusconi: “Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi”. E critica Biden e Nato: “Co… - SkyTG24 : Ucraina, #Berlusconi: 'Italia è in guerra perché sta inviando armi a Kiev' - MediasetTgcom24 : Ucraina, Berlusconi: 'Anche l'Italia in guerra perché manda armi' #Berlusconi - Marc_OTSS : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, Berlusconi: “Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi”. E critica Biden e Nato: “Così… - neifatti : Ucraina, Berlusconi: “Mai giustificato l’aggressione russa” -