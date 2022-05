Talent: ecco quelli che saranno cancellati (Di martedì 17 maggio 2022) Due Talent musicali non sarebbero stati rinnovati: si va verso la loro chiusura? Andiamo a leggere le ultime indiscrezioni che abbiamo. Due Talent verso la chiusura? E’ che quello che i fan temono di più, ovvero di dover dire addio a due appuntamenti storici. I Talent show in questi anni hanno dato molto alla musica, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 17 maggio 2022) Duemusicali non sarebbero stati rinnovati: si va verso la loro chiusura? Andiamo a leggere le ultime indiscrezioni che abbiamo. Dueverso la chiusura? E’ che quello che i fan temono di più, ovvero di dover dire addio a due appuntamenti storici. Ishow in questi anni hanno dato molto alla musica, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ah_ecco : @demotivatrice10 Cioè io sta cosa del cibo non la conoscevo, tuo padre talent scout assoluto, non posso fare altro… - gIiindifferenti : @leyrahexia quello sì, però ho sempre avuto la sensazione che agli usciti dai talent dessero sempre una possibilità… - moondie_as : @alessandracan00 @Fabiana26490780 @GaiaBessieEfp Sisi capisco però ecco a me questa narrazione sembra strana e sopr… - redazionerumors : Amici 21, ecco chi ha vinto il talent show di Canale 5 e il montepremi da 150 mila euro Leggi l'articolo completo s… - redazionerumors : Amici 21, la finale: ecco chi è il vincitore di categoria del talent show di Maria De Filippi Leggi l'articolo comp… -