Napoli, De Laurentiis spiazza i tifosi: colpo in attacco dopo Kvaratskhelia (Di martedì 17 maggio 2022) dopo Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai tifosi del Napoli un altro giocatore offensivo. dopo aver battuto domenica il Genoa per 3-0, il Napoli ha chiuso il discorso terzo posto. Gli azzurri chiuderanno il campionato domenica, ore 12.30, contro lo Spezia di Thiago Motta ma in casa partenopea tutti stanno pensando al mercato della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022), Aurelio Devuole regalare aidelun altro giocatore offensivo.aver battuto domenica il Genoa per 3-0, ilha chiuso il discorso terzo posto. Gli azzurri chiuderanno il campionato domenica, ore 12.30, contro lo Spezia di Thiago Motta ma in casa partenopea tutti stanno pensando al mercato della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gippu1 : Non ho dubbi che sia record mondiale (a meno di qualche exploit del Napoli di De Laurentiis): nel campionato 2021-2… - sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis riceve la riproduzione del piede sinistro di Maradona al Comune di Napoli ?? - SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima' #SkySport #DeLaurentiis… - arabellara : RT @StefanoOlivari: A Torino Agnelli non inquadrato per non farlo fischiare dagli juventini, a Napoli l'altopartante con fischi registrati… - ilsaltafossi : RT @StefanoOlivari: A Torino Agnelli non inquadrato per non farlo fischiare dagli juventini, a Napoli l'altopartante con fischi registrati… -