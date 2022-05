Morte Saman Abbas | rinviati a giudizio i familiari della 18enne scomparsa a Novellara

(Di martedì 17 maggio 2022) Sono stati tuttidi, lapachistanadail 30 aprile 2021, dopo essersi ribellata a un matrimonio forzato. Le accuse sono sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. Il gup Dario De Luca ha mandato a processo lo zioragazza, Danish Hasnain e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestati nei mesi scorsi all’estero, Francia e Spagna, dove erano fuggiti. Aanche i genitori, Shabbare Nazia Shaheen, padre e madre latitanti in Pakistan. La prima udienza sarà il 10 febbraio 2023. Accolte le richiesteProcura di Reggio Emilia che ha coordinato le indagini dei ...

La Gazzetta di Reggio

Ricordiamo che Saman Abbas ... Saman, tutti rinviati a giudizio per l'omicidio della 18enne Nessuna sorpresa. Tutti rinviati a giudizio i 5 familiari di Saman Abbas accusati del suo sequestro, del suo omicidio e della soppressione del suo corpo: si tratta dello zio, dei due cugini e dei ...