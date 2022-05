Marco Cucolo torna in gioco: attacchi a l’Isola 2022: “Branco di vipere” (Di martedì 17 maggio 2022) Nella serata di ieri 16 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Grazie a un televoto aperto da Ilary Blasi, Marco Cucolo ha potuto abbandonare Play Sgamada per tornare in gioco. La sua reazione, però, non è stata proprio tra le migliori. In preda alla rabbia, infatti, si è scagliato ferocemente contro i suoi compagni di avventura a causa del modo in cui hanno trattato Lory Del Santo. Questo, ovviamente, non ha fatto altro che aumentare la tensione tra i concorrenti. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi, Marco Cucolo rientra in gioco e si sfoga Marco Cucolo, finalmente, è potuto rientrare in ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 17 maggio 2022) Nella serata di ieri 16 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata dedei Famosi. Grazie a un televoto aperto da Ilary Blasi,ha potuto abbandonare Play Sgamada perre in. La sua reazione, però, non è stata proprio tra le migliori. In preda alla rabbia, infatti, si è scagliato ferocemente contro i suoi compagni di avventura a causa del modo in cui hanno trattato Lory Del Santo. Questo, ovviamente, non ha fatto altro che aumentare la tensione tra i concorrenti. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,rientra ine si sfoga, finalmente, è potuto rientrare in ...

Advertising

infoitcultura : Marco Cucolo torna in gioco: attacchi a l’Isola 2022: “Branco di vipere” - tuttopuntotv : Marco Cucolo torna in gioco: attacchi a l’Isola 2022: “Branco di vipere” #isola #IsoladeiFamosi - Malvy34087444 : RT @Ihatepe30374806: Marco Cucolo mi sta anche simpatico e mi fa tenerezza ma ha rotto il cazzo con sta storia di nominare Nicolas continua… - zazoomblog : Isola 16 diciassettesima puntata: eliminato Clemente Russo. Marco Cucolo ed Estefania Bernal rientrano a Playa Pala… - ilariacondizio : @_marco_sly_ @TurcoMare non è che hanno perculato solo laura eh. marco cucolo viene messo in croce anche per come r… -