Il caso Dania Mondini cela un sistema mafioso per far carriera in Rai? Stasera a Striscia la Notizia

Questa sera l'inviato Pinuccio torna a occuparsi del caso Dania Mondini nella consueta rubrica Rai Scoglio 24. Ecco le anticipazioni della serata.

Dania Mondini, un caso che scoperchia un sistema mafioso

Rai Scoglio 24 torna a parlare di Dania Mondini; conduttrice del Tg1, che ha denunciato per stalking alcuni suoi superiori. Il nostro inviato Pinuccio, Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), va a fondo della questione. Al di là delle "flatulenze" di cui hanno scritto molti giornali, e scopre che c'è di più. Dania Mondini, che è attivista di associazioni antimafia, si è trovata ...

