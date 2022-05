Real Madrid, ag. Bale: “Via a giugno? Il suo futuro dipende dal Galles” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Gareth lascerà il Real ma per quanto riguarda il suo futuro, dipenderà dal Galles: se si qualifica per il Mondiale, prenderemo una decisione, in caso contrario lo scenario può cambiare”. Queste le parole di Jonathan Barnett, agente di Bale, che ha confermato l’addio a fine stagione al Real Madrid. Il procuratore ha però sottolineato che per sapere del suo futuro, bisognerà aspettare la finale dei play-off mondiali del 5 giugno. “Inghilterra destinazione più probabile? Credo di sì ma dobbiamo vedere se il Galles si qualifica o meno per il Qatar. Se gli avessero trasmesso affetto, sarebbe stato tutto diverso. Fra qualche anno si guarderanno indietro e ricorderanno il grande giocatore che è stato al ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Gareth lascerà ilma per quanto riguarda il suorà dal: se si qualifica per il Mondiale, prenderemo una decisione, in caso contrario lo scenario può cambiare”. Queste le parole di Jonathan Barnett, agente di, che ha confermato l’addio a fine stagione al. Il procuratore ha però sottolineato che per sapere del suo, bisognerà aspettare la finale dei play-off mondiali del 5. “Inghilterra destinazione più probabile? Credo di sì ma dobbiamo vedere se ilsi qualifica o meno per il Qatar. Se gli avessero trasmesso affetto, sarebbe stato tutto diverso. Fra qualche anno si guarderanno indietro e ricorderanno il grande giocatore che è stato al ...

