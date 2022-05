Napoli, rissa sugli scogli a Marechiaro: accoltellati due minori (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica di sangue a Napoli, dove una lite tra ragazzini è finita in un accoltellamento. Due giovani, approfittando delle temperature estive, si trovavano sugli scogli di Marechiaro per il primo bagno della stagione. Tra i due – un 16enne ed un 17enne – sarebbe nata una lite, per futili motivi, al culmine della quale qualcuno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica di sangue a, dove una lite tra ragazzini è finita in un accoltellamento. Due giovani, approfittando delle temperature estive, si trovavanodiper il primo bagno della stagione. Tra i due – un 16enne ed un 17enne – sarebbe nata una lite, per futili motivi, al culmine della quale qualcuno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

